Séisme: début de l’opération de démolition des maisons endommagées et de déblaiement à Talat N’Yacoub

Supervisée par les autorités locales, l’opération de démolition des maisons endommagées est menée, à un rythme soutenu, au niveau de la commune de Talat N’Yaaqoub ainsi que des douars d’Amegdoul et de Doubouche.

Dans ces trois zones, les travaux de démolition des habitations totalement ou partiellement endommagées se poursuivent sur la base d’un rapport élaboré par les commissions compétentes, ainsi que les opérations d’enlèvement des décombres et gravats à l’aide d’engins mobilisés pour mener à bien cette opération dans les meilleures conditions.

Les autorités locales continuent de déployer des efforts énormes pour assurer la pleine réussite aux différentes étapes nécessaires au démarrage de l’opération de reconstruction et pour faciliter et simplifier l’ensemble des procédures y afférentes. Et ce tout en permettant aux habitants d’obtenir des permis de reconstruire et en leur fournissant une assistance technique notamment, à travers des plans architecturaux répondant aux spécificités et normes de cette région.

Les familles lourdement impactées par le séisme pourront reconstruire leurs maisons grâce à l’aide financière allouée à cet effet en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans de bonnes conditions, la première tranche d’aides financières destinées à la reconstruction des logements effondrés (20.000 DH) a été menée permettant aux familles concernées d’en bénéficier.

De même, les autorités locales et les différents intervenants poursuivent leurs efforts et à un rythme soutenu pour permettre à la population dont les maisons se sont effondrées totalement ou partiellement de bénéficier des aides financières et de toutes les aides liées au démarrage de l’opération de reconstruction.

Dans ce sens, les autorités locales ainsi que les autres intervenants œuvrent d’arrache-pied en termes de traitement des doléances, requêtes et demandes formulées par la population touchée par le séisme.

A rappeler qu’en application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d’un montant de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.