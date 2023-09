Séisme d’Al-Haouz : une caravane médicale pluridisciplinaire à Imi N’oulaoune

Les habitants de la commune rurale d’Imi N’oulaoune, dans la province de Ouarzazate, ont bénéficié, samedi, d’une caravane médicale pluridisciplinaire, en vue de dispenser l’assistance aux sinistrés du séisme du 8 septembre

Cette caravane médicale est initiée dans le cadre des efforts déployés par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en exécution des instructions royales pour mobiliser l’ensemble des ressources humaines et moyens logistiques nécessaires afin de venir en aide aux sinistrés du séisme.

Organisée par la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, la caravane a réalisé 944 consultations au profit de 761 habitants de la commune d’Imi N’oulaoune, sous la supervision de 90 médecins, infirmiers et cadres de santé, outre des médecins relevant du secteur privé de la province de Ouarzazate.

Vendredi, la caravane, composée de 5 unités médicales mobiles, à savoir un laboratoire de biologie médicale, et des unités de radiologie, de gynécologie, d’ophtalmologie et de médecine dentaire, a réalisé 1.498 consultations médicales au profit de 866 habitants de la commune de Khouzama.

Elle couvre aussi d’autres spécialités telles que la cardiologie, la gastro-entérologie, la neurologie et la pneumo-phtisiologie. L’objectif à travers cette initiative est de rapprocher les services de santé des citoyens.

La caravane distribue gracieusement des médicaments aux habitants des différentes communes, et dispense également une assistance psychologique aux victimes du séisme assurée par des spécialistes.

La commune rurale d’Imi N’oulaoune, qui compte 32.000 habitants répartis sur 71 douars, fait partie des quatre communes (Khouzama, Tidili, et Telouet), les plus touchées par le tremblement de terre au niveau de la province de Ouarzazate.

Cette caravane, organisée en coordination avec la province de Ouarzazate et la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Draa-Tafilalet, bénéficiera également aux habitants des communes de Tidili et de Telouet.