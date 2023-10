Sahara: Le Guatemala réitère son soutien à une solution politique dans le cadre de l’intégrité territoriale du Maroc

“Le Guatemala souhaite réitérer son soutien aux efforts du Royaume du Maroc pour rechercher une solution politique et pacifique au différend régional autour du Sahara et considère que l’initiative d’autonomie constitue une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à une solution négociée entre les parties, dans le cadre du respect de l’intégrité territoriale du Maroc et de sa souveraineté nationale”, a souligné le représentant du Guatemala devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU.

Le Guatemala a également jugé “important” de reprendre le processus des tables rondes sous le même format et avec les mêmes quatre participants: le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”, conformément à la résolution 2654 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le diplomate a, de même, exprimé le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel, Staffan de Mistura.

Il s’est félicité, à ce propos, de la récente visite “réussie” de M. de Mistura au Maroc, notamment à Laâyoune et Dakhla, en septembre dernier, au cours de laquelle il a rencontré les présidents des deux régions sahariennes marocaines, des élus, autorités locales, acteurs économiques et représentants de la société civile.