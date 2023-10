Sahara à l’ONU, c’est reparti

Entre-temps, un marathon de réunions est déjà lancé. En plus des cinq rendez-vous fixés par le Conseil de sécurité, des réunions seront également tenues dans le cadre du Club des amis du Sahara (États-Unis, Grande-Bretagne, Espagne, France et Russie).

En parallèle, le processus officiel se poursuit depuis lundi dernier. Une première session du CS a été consacrée au rapport d’António Guterres, sur le budget de la Minurso. Le 11 octobre, Staffan de Mistura fera un briefing aux membres du Conseil, suivi d’une réunion technique.

Le 16 octobre, le projet de rapport de Guterres sera discuté et amendé. La session finale et décisive aura lieu les 30 et 31 octobre, au cours de laquelle la résolution finale sera adoptée.