R&D : L’ONEE finance un programme de recherche sur les EnR

C’est dans cette optique que l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, qui est au cœur d’un ambitieux programme de décarbonation porté par le ministère de la Transition énergétique, a lancé un appel à candidatures pour une thèse de doctorat portant sur «La prédiction optimale de la production des stations d’énergies renouvelables».

Objectif : développer un programme de recherche permettant des prédictions fiables dans le contexte des énergies renouvelables. L’idée est de développer un outil de prévision de la nébulosité et du vent afin d’être le plus proche possible de la réalité et donc de la production énergétique d’une station solaire ou éolienne. Selon l’ONEE, cet outil peut aider à identifier de nouveaux emplacements appropriés pour les installations d’énergie renouvelable.