Rabat-Nantes : Inauguration d’une nouvelle ligne aérienne

Après son atterrissage au tarmac de l’aéroport de Rabat-Salé, l’Airbus 320 assurant ce premier vol direct avec à son bord 140 passagers, a été accueilli par un “water salute”, passant ainsi sous une arche formée de jets d’eau projetés par des canons à eau.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’aéroport Rabat-Salé, Mohamed Benhaddouch, a souligné que l’installation aéroportuaire a accueilli pour la première fois la compagnie EasyJet qui va desservir plusieurs villes européennes à savoir Nice, Genève et Nantes. Actuellement l’aéroport de Rabat-Salé est connecté à 15 destinations européennes ainsi qu’une ligne interne qui le relie à la ville d’Agadir.

Le trafic des passagers à l’Aéroport Rabat-Salé a enregistré une hausse de plus de 44% durant les neufs premiers mois de l’année 2023, en comparaison avec la même période de l’année 2022. Ainsi, un total 862.816 passagers ont voyagé par l’aéroport Rabat-Salé au cours des neufs premiers mois de l’année 2023, contre 600.679 passagers durant la même période de 2022.Pour répondre à cette dynamique de trafic aérien, un nouveau terminal est en cours de construction à l’aéroport Rabat-Salé dotant la capitale d’une infrastructure moderne et de référence d’une capacité de 4 millions de passagers par année.

Selon M. Benhaddouch, le nouveau terminal sera doté d’équipements aéroportuaires de dernière génération, permettant la digitalisation du parcours des passagers et des bagages en se basant sur la technologie biométrique sans contact, l’identifiant unique et la reconnaissance facial, en tenant en considération des mesures répondant aux normes et standards internationaux en matière de sûreté, de sécurité et de qualité de service. La compagnie, qui compte renforcer davantage sa connectivité entre l’Europe et le Maroc avec une fréquence de 14 vols par semaine, a lancé également une nouvelle liaison entre l’Aéroport Paris Charles-de-Gaulle et Rabat. Ces nouvelles lignes directes européennes à destination de Rabat sont programmées mardi, mercredi, jeudi et samedi.