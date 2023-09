Programme «Moazara» : Top départ de la 4e édition

Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, et de l’Economie Sociale et Solidaire, en partenariat avec les Conseils des Régions signataires des conventions spécifiques, à savoir la Région de l’Oriental et la Région de Fès-Meknès, procède au lancement de la quatrième édition du “Programme Moazara”, au titre de l’année 2023, du 15 septembre au 13 octobre.

Ce programme porte sur la contribution au cofinancement des projets innovants permettant la création de nouvelles opportunités d’emploi, le soutien et le maintien des activités ainsi que l’inclusion socio-économique. Alors que le Ministère procédera au cofinancement des associations et des réseaux d’associations porteurs de projets dans les domaines de l’Economie Sociale et Solidaire au niveau national, les Conseils des Régions partenaires, eux, cofinanceront les coopératives sélectionnées relevant de leurs territoires.