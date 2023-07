Mondial 2030 : Le cinéma pour promouvoir la candidature maroco-ibérique

La société civile à Agadir se mobilise, à sa manière, pour soutenir la candidature Maroc-Espagne-Portugal pour le Mondial 2030. On apprend, en fait, que le ciné-club Nour-Eddine Saïl, en partenariat avec la Commune, organise les Journées de cinéma maroco-ibérique. Et ce, du 16 au 19 juillet courant dans l’enceinte du cinéma Sahara, récemment rénové avec la contribution du Conseil de la ville.

Sous l’intitulé générique «Maroc-Espagne-Portugal… ensemble pour 2030», l’événement connaîtra la projection de plusieurs films du Maroc, d’Espagne et du Portugal. Dans le détail, les férus des salles obscures ont, notamment, rendez-vous le 16 juillet avec le film portugais «Alentejo, Alentejo», du réalisateur Sergio Tréfaut, alors que le lendemain sera projeté le film marocain «Adios Carmen», du réalisateur Mohamed Amin Benamraoui. Le 18 juillet, place au film espagnol «15 ans et un jour», de Gracia Querejeta, alors que l’événement cinéphilique sera clôturé, le 19 juillet, par la projection du film marocain «Aghrrabou», d’Ahmed Baidou. Réglez donc vos montres : les portes de la salle de cinéma s’ouvrent à 20 heures !

Outre les films, l’événement, soutenu par les services culturels des ambassades espagnol et portugais, sera également marqué par l’organisation de visites, respectivement les 18 et 19 juillet dans la matinée, au Musée d’art moderne d’Agadir et au site Agadir Oufella.