Maroc-Brésil : vers la réactivation de la liaison aérienne entre São Paulo et Casablanca

Le prochain ambassadeur du Brésil au Maroc, Alexandre Guido Lopes Parola, dont la nomination vient d’être approuvée par la Commission des affaires étrangères et de la défense nationale (CREDN) du Sénat, s’est fixé pour principale mission la promotion du commerce et du tourisme bilatéraux.

Dans son programme d’action, Alexandre Parola a présenté des propositions telles que l’augmentation et la diversification du commerce entre les deux pays, le développement des activités économiques, et l’intensification des flux de missions commerciales brésiliennes. La réactivation de la liaison aérienne entre São Paulo et Casablanca, le seul vol qui relie l’Afrique du Nord à l’Amérique du Sud, est également au programme.

Le diplomate brésilien, dont la nomination sera votée ultérieurement en plénière du Sénat, a assuré qu’il œuvrera à la reprise des négociations d’un accord commercial entre le Mercosur (Marché commun du sud) et le Maroc, la promotion de l’image et du tourisme du Brésil, l’encouragement de l’organisation de foires et d’événements qui promeuvent le pays sud-américain dans le Royaume et le renforcement de la coopération dans les domaines de la défense et de l’éducation.

Le Brésil est devenu ces dernières années l’un des principaux partenaires commerciaux du Maroc et les échanges entre les deux pays ne cessent de battre des records. Le pays sud-américain à grande vocation agricole est particulièrement dépendant des engrais marocains.

Pour rappel, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et le Brésil a enregistré un nouveau record de plus de 3 milliards de dollars en 2022. Le Maroc a exporté pour plus de 2,06 milliards de dollars au Brésil, quatrième partenaire commercial du Royaume.