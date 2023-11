Lutte contre le cancer : Des progrès dans l’amélioration de l’accès aux soins

Le 22 novembre de chaque année vient marquer l’engagement continu du Maroc dans la lutte contre le cancer et pour rappeler l’importance cruciale de la prévention et du dépistage précoce.

C’est également l’occasion pour le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en partenariat avec les acteurs de la société civile, de sensibiliser la population aux risques du cancer et aux moyens de prévenir la maladie.

Des campagnes de sensibilisation et de dépistage sont organisées dans tout le pays, mettant l’accent sur les facteurs de risque évitables tels que le tabagisme, l’alcool, l’alimentation malsaine et le manque d’activité physique. Selon l’OMS, entre 30 % et 50 % des décès dus au cancer pourraient être évités par la réduction et la suppression des principaux facteurs de risque et la mise en œuvre des stratégies de prévention fondées sur les données probantes existantes.

Ces dernières décennies, le Maroc a fait d’énormes progrès dans l’amélioration de l’accès aux soins pour les patients atteints de cancer, grâce à l’ouverture de centres de traitement répartis sur tout le territoire national, la formation de professionnels spécialisés et la mise en place d’une couverture sociale visant à réduire le fardeau financier que représente le traitement pour les patients et leurs familles.

Le pays ne cesse de promouvoir la recherche sur le cancer, à travers la collaboration avec des institutions nationales et internationales pour mieux comprendre la maladie et développer de nouveaux traitements.

Les chercheurs marocains travaillent sur des études épidémiologiques, la génomique du cancer, la recherche de biomarqueurs et l’amélioration des traitements existants. Les progrès dans ce domaine sont cruciaux pour améliorer les taux de survie des patients atteints.