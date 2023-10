L’Université Mohammed Premier d’Oujda augmente le nombre d’inscrits et lance de nouvelles filières

Le nombre total d’étudiants inscrits dans les établissements de l’Université Mohammed Premier d’Oujda (UMP) s’élève à 84.882 au titre de l’année universitaire 2023/24. Ce qui représente une augmentation de 4,2% par rapport à l’année précédente.

Le nombre des nouveaux étudiants a atteint 24.073 inscrits et il est à noter que 78% des étudiants sont inscrits dans des établissements à accès ouvert, tandis que les 22% restants poursuivent leurs études supérieures dans des établissements à accès limité.

Dans le cadre du Pacte ESRI 2030 visant à transformer l’écosystème d’enseignement supérieur, l’université s’engage à réformer les cycles de licence dans les établissements universitaires à accès ouvert et les cycles doctoraux, afin de répondre aux attentes des acteurs socio-économiques de la région et aux projets nationaux.

L’offre universitaire est marquée par le lancement de nouvelles filières accréditées, dont 97 formations licences, 7 parcours d’excellence, 26 masters, deux masters spécialisés, 9 diplômes universitaire de technologie (DUT), un diplôme d’ingénieur d’État, une formation en pharmacie, outre neuf licences en éducation.

De même que ces changements seront accompagnés par l’ augmentation importante des effectifs de l’université, avec la création de 198 nouveaux postes budgétaires.

En vue de de promouvoir la recherche scientifique et l’innovation, l’université d’Oujda a conclu 13 conventions au niveau national (Conseil de la région de l’Oriental, Agence de développement de l’Oriental, CRI, INSAP, associations, sociétés) et sept conventions à l’échelle internationale (Universités et instituts), en plus de la publication de 1.690 articles scientifiques dans des revues internationales.