Le ministère du Tourisme dément l’adoption d’un nouveau statut pour ses fonctionnaires

Dans une mise au point diffusée ce lundi 25 décembre, le ministère a indiqué que «les fonctionnaires du ministère sont soumis au statut général de la fonction publique défini par le Dahir n° 1.58.008 du 24 février 1958, tel qu’il a été modifié et complété».

Le personnel des Chambres d’artisanat, lui, a son propre statut, établi par l’arrêté conjoint du ministre de l’Économie et des Finances et de l’autorité gouvernementale chargée de l’artisanat, en date du 5 juin 2016, et qui est le statut actuellement en vigueur, souligne la même source.

Dans le cadre du chantier organisationnel et structurel du Département, et en collaboration étroite avec les Chambres d’artisanat et leur Fédération, le ministère envisage de lancer un programme visant à réviser la loi n° 18-09 formant statut des Chambres d’artisanat, à même de renforcer leur rôle et leur contribution au développement, et leur accompagnement des acteurs du secteur, tout en répondant aux changements qu’a connu ce secteur durant les dernières années.

Le ministère réitère ainsi son engagement dans l’élaboration et la mise en œuvre de tout programme, en se basant sur une démarche participative impliquant les différents acteurs et ce, dans le but de répondre aux besoins du secteur.