La digitalisation des commerçants, prérepuis pour améliorer leur compétitivité

La digitalisation prend de l’ampleur et elle constitue même un levier essentiel pour la mise à niveau du secteur du commerce. C’est du moins ce que considèrent les participants à un forum dédié à ce sujet, organisé par la Chambre du commerce, d’industrie et des services (CCIS) de Marrakech-Safi.

Le prérequis actuel est de doter les commerçants d’outils et solutions numériques, à même de renforcer la digitalisation de leurs activités, tout en veillant à les informer des derniers développements du secteur de la digitalisation.

L’implication et l’adhésion des secteurs public et privé et des organisations professionnelles en termes de généralisation de la digitalisation dans le secteur commercial sont également de mise. Cela devra passer par l’accompagnement des entreprises commerciales dans le domaine de la digitalisation, notamment le commerce de proximité et la mise en œuvre de programmes gouvernementaux dans le domaine de la digitalisation, outre l’intégration des commerçants dans les plateformes numériques.

Les intervenants ont également mis en avant l’importance de l’adhésion des chambres et des instances professionnelles à la mise en œuvre des programmes du ministère de tutelle, surtout ceux relatifs à la formation dans le domaine de la digitalisation et l’utilisation de solutions financières intelligentes. L’objectif des initiatives préconisées et de mettre à niveau le secteur commercial d’un point de vue numérique et d’améliorer sa compétitivité.