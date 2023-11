Investissements : Le bilan de la nouvelle Charte

Ainsi, 36 conventions et avenants de convention ont été adoptés pour un investissement global de plus de 78,7 MMDH, avec à la clé la création de 30.686 emplois. Le gouvernement a également validé quatre projets stratégiques dans le cadre de la nouvelle procédure prévue par la Charte, pour un investissement de l’ordre de 29,5 MMDH et 12.269 emplois en perspective. De même, six projets d’investissement ont pu obtenir le caractère stratégique. Ces projets qui portent selon toute vraisemblance sur les batteries électriques prévoient un investissement de 133 MMDH et 125.000 emplois en prime.