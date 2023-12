Interpellation de dix individus pour escroquerie contre les candidats à l’immigration clandestine

Les prévenus, âgés entre 17 et 33 ans, ont été appréhendés après leur implication dans une escroquerie contre des personnes via les réseaux sociaux en leur faisant croire qu’ils organisaient des opérations de migration clandestine vers l’Europe, a-t-on indiqué de source sécuritaire, ajoutant qu’ils les prévenus les ont attirés vers les environs de la ville de Tanger et leur ont volé leurs affaires avec violence.

Les opérations de perquisition réalisées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de deux véhicules utilitaires et des armes blanches, en plus de plusieurs téléphones portables portant des traces numériques de cette activité criminelle.

Les mis en cause majeurs ont été placés en garde a vue alors que deux filles mineures ont été mises à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de faire la lumière sur l’ensemble des circonstances entourant cette affaire.