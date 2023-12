El Hammouchi (re)chausse ses hommes

Des paires de chaussures toutes neuves pour les équipes de la Direction générale de la sûreté nationale. La direction de l’équipement et du budget de la DGSN a en effet procédé au lancement d’un appel d’offres international portant sur l’acquisition de 30.000 paires de Rangers, 10.000 chaussures basses et 1.500 paires de bottes de montée motocycliste.

Le montant total de la transaction est estimé à 12,96 millions de dirhams TTC : 9 MDH pour les Rangers, 1,8 MDH pour les chaussures basses et 2,16 MDH pour les bottes de montée motocycliste.

Concernant les caractéristiques de chacune des chaussures, on apprend que les paires de Rangers sont à format jambière et à semelle caoutchouc, et confectionnées sur les formes du modèle BM 52.

Pour les chaussures tailles basses, elles sont des derbys à 5 œillets perforés en cuire de vachette avec une doublure en veau, pleine fleur beige. Quant aux bottes de montée motocycliste, elles sont en cuir pleine fleur, avec un traitement hydrofuge dans la masse. Pour l’anecdote, les pointures commandées vont du 38 au… 50.

A noter enfin qu’une clause de préférence nationale a été introduite dans l’appel d’offres.