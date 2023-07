Fondation Hassan II des MRE : Le Séjour culturel atteint sa 24ème édition

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organise la 24 édition du Séjour culturel du 8 juillet au 22 août 2023 au Centre de la Fondation à Kénitra, renseigne un communiqué de l’institution.

La même source indique que quelque 720 enfants participants seront accueillis sur trois périodes. La première qui a débuté le 8 juillet s’étale jusqu’au 21 du même mois, alors que la deuxième est programmée du 24 juillet au 6 août et la troisième est prévue du 9 au 22 août.

Âgés de 9 à 13 ans, ces enfants résident en France, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Italie, Grande-Bretagne, États unis, Canada, Côte d’Ivoire, Sénégal, Gabon, Gambie, Mauritanie,Tunisie et Algérie, précise-t-on auprès de la Fondation.

Afin de contribuer au maintien des liens entre ces enfants et leur pays d’origine, un programme est élaboré pour leur faire découvrir les multiples facettes du patrimoine culturel marocain. Et ce, à travers des soirées culturelles, des journées de découverte (conception d’un souk hebdomadaire, jeux populaires), des visites à des monuments historiques, etc.

Par ailleurs, des ateliers de danse, arts plastiques, théâtre, activités sportives, plage, piscine figurent également au menu afin de faire du Séjour culturel, dont la première édition remonte à 1998, une expérience qui combine découverte et divertissement.