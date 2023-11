Véhicules électriques : Le momentum marocain

Au moment où le Maroc s’apprête à entrer de plain-pied dans le domaine des batteries, le secteur des véhicules électriques entame son tournant majeur. Les prix des batteries tomberont à 99 $/kWh de capacité de stockage d’ici 2025, soit une baisse de 40% par rapport à 2022, indique une récente étude du cabinet Goldman Sachs. On s’attend à ce que les prix des batteries baissent en moyenne de 11% par an entre 2023 et 2030.

En conséquence, le marché des véhicules électriques pourrait atteindre la parité des coûts, sans subventions, avec les véhicules à moteur à combustion. D’après l’étude, le taux de pénétration des véhicules électriques dans le monde passera de seulement 2% en 2020 à 17% en 2025, puis à 35% et 63% d’ici 2030 et 2040 respectivement. Or, c’est justement en 2025 que la gigafactory qui sera construite à Jorf Lasfar par Al Mada-CNGR entrera en production. L’écosystème va se mettre en place progressivement d’ici 2030 avec l’installation d’autres opérateurs sino-européens et sino-coréens.