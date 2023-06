Entreprises Familiales : Un institut dédié voit le jour

Écouter cet article https://www.lavieeco.com/wp-content/uploads/speaker/post-304937.mp3?cb=1687790076.mp3

Plus d’une trentaine d’entreprises familiales se sont réunies le 22 juin dernier pour créer l’Institut de l’Entreprise Familiale du Maroc, l’IEF-MAROC.

Issues de secteurs et territoires diversifiés, ces entreprises ont en commun leur volonté d’œuvrer individuellement et collectivement en faveur de la pérennité des entreprises familiales marocaines, encourager les meilleures pratiques de gouvernance familiale et faciliter leurs transmissions, précise t-on dans un communiqué.

Les entreprises familiales représentent plus de 70% du PIB mondial et plus de 90% du tissu entrepreneurial dans le monde. Le Maroc ne fait pas exception.

L’IEF-MAROC ambitionne ainsi “d’établir des liens solides avec ses homologues européens, arabes, africains et à travers le monde, capitaliser sur leurs expériences tout en développant un modèle marocain en promouvant l’entreprise familiale comme une véritable source de création de valeur et un moteur de l’innovation et de dynamisme de l’économie nationale.” C’est que la réussite dans la transmission de ce genre d’entreprises est un élément structurant de la solidité d’une économie et de sa pérennité.