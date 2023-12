Education inclusive : Le nombre d’établissements d’enseignement dépasse 6000

Le nombre d’établissements d’enseignement classés comme inclusifs a atteint 6.743 au titre de la rentrée scolaire 2023-2024. Le nombre d’enfants en situation de handicap qui poursuivent leurs études dans ces établissements s’élève, quant à lui, à 63.069 élèves, alors que celui de cadres bénéficiant d’un renforcement des capacités dans le domaine de l’éducation inclusive a atteint 39.274 cadres.

Le programme relatif à l’éducation inclusive s’inscrit dans la cadre de la mise en œuvre de la Feuille de Route 2022-2026 et vise à renforcer le réseau des établissements d’éducation inclusive. Parmi les principaux résultats de ce programme figurent notamment la mise en place d’un modèle pédagogique aligné avec les exigences de l’éducation inclusive, la réalisation d’une carte prospective pour la scolarisation des enfants en situation de handicap, la mise à disposition de ressources humaines qualifiées pour l’accueil et l’accompagnement des élèves en situation de handicap, ainsi que la mise en place d’un système d’information incluant la composante de l’éducation inclusive de ces élèves.

Mohamed Zerouali, directeur des programmes au ministère de l’Éducation nationale, de Préscolaire et des Sports, a souligné, lors d’une rencontre tenue à Rabat, à l’initiative du ministère de l’Education nationale, que le programme structurant relatif à l’éducation inclusive ambitionne notamment de lutter contre les stéréotypes sur le handicap et de supprimer les obstacles juridiques qui empêchent les élèves en situation de handicap de bénéficier d’un parcours éducatif sûr et sécurisé.

Pour sa part, le plan d’action de l’année 2024 comprend notamment la mise à disposition d’installations d’accessibilité dans 1.225 établissements d’enseignement, la construction d’unités de santé adaptées dans 368 établissements d’enseignement, ainsi que la formation de 21.155 cadres d’enseignement dans le domaine de l’éducation inclusive.