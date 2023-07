E-sport : La MDJS soutient trois startups marocaines

La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) et Accelab, incubateur dédié à l’innovation et l’entrepreneuriat, ont donné, récemment, le coup d’envoi de leur partenariat, avec les trois startups lauréates du concours du Morocco Sportech Summit.

«Adaptmove, Sportym et Lgame sont les trois startups opérant dans l’industrie du sport et du e-sport qui bénéficieront à partir du mois de septembre prochain d’un programme d’accélération dédié aux porteurs de projets innovants spécialisés dans l’industrie du sport, soutenu par la MDJS et piloté par Accelab», indique un communiqué de la MDJS.

Le Morocco Sportech Summit, qui s’est tenu le 9 juin dernier à Rabat, est un forum réunissant les écosystèmes de l’innovation, de l’investissement et du sport, et qui a pour objectif de mettre en lumière les opportunités offertes par le secteur du sport et en particulier du e-sport qui connaît une croissance exponentielle au niveau mondial, explique la même source.

«La première édition du forum a rassemblé des experts, des investisseurs, des entrepreneurs et des acteurs institutionnels. Le temps fort de ce forum était la compétition de startups opérant dans l’industrie du sport, qui ont présenté leurs projets devant un jury composé de professionnels du secteur», a poursuivi la MDJS.

A l’issue de ce concours, trois startups lauréates ont été retenues. Il s’agit d’Adaptmove qui est un concept de salles de sport adaptées aux personnes à mobilité réduite, qui propose des équipements innovants et un accompagnement personnalisé. Ce projet entrepreneurial a une vision sociale et inclusive qui lui offre un avenir prometteur.

Pour ce qui est de Sportym, elle est une application qui offre une plateforme de mise en relation de sportifs et de réservation de terrains de padel et de football, en facilitant l’accès à la pratique sportive. Cette application qui envisage de s’étendre à tout le marché marocain et d’intégrer plus de sports à l’avenir, a une dimension sociale et permet aux sportifs de se connecter entre eux.

S’agissant de Lgame, c’est une plateforme de gaming qui permet d’organiser des tournois et des ligues e-sport amateurs, semi-professionnels ou professionnels en offrant aux joueurs une expérience immersive et compétitive. Cette plateforme propose également des services à valeur ajoutée aux partenaires professionnels.

Ces startups ont séduit le jury par leur potentiel de croissance, leur caractère innovant et leur impact social. Elles intégreront le programme d’accélération d’Accelab soutenu et financé par la MDJS, qui leur offrira un accompagnement sur mesure, un accès à un réseau de mentors et d’experts, ainsi qu’une opportunité de lever des fonds auprès de fonds d’investissement marocains et internationaux.