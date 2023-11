Automobile : Le Maroc, une référence en Afrique

«Le Maroc a renforcé, depuis des années, sa position de leader dans la production automobile en Afrique», indique le portail spécialisé, mettant en avant, également, les efforts fermes du Royaume en matière de véhicules électriques.

Le pays compte aujourd’hui plus de 250 équipementiers automobiles, dont beaucoup sont des filiales d’entreprises étrangères, fait-il savoir, évoquant, dans ce sens, l’intérêt croissant des investisseurs européens et britanniques pour le Maroc. Selon la même source, le groupe Renault s’approvisionne à plus de 60% des composants de ses véhicules au Maroc, dont la majorité est, en effet, destinée à l’export. «Malgré les ralentissements et les ruptures d’approvisionnement consécutifs liés à la pandémie de Covid-19, la production du Royaume a atteint, l’année dernière, un record de 465.000 unités», poursuit-on.

Outre la compétitivité du marché marocain, le pays se distingue par la performance de ses cadres, précise le média italien, notant que le Royaume, ouvert et moderne, a investi dans la formation, ce qui lui a permis d’évoluer rapidement. Par ailleurs, le portail rappelle que Renault a commencé à produire, dès 2012, des voitures dans une usine à Tanger, près du complexe industriel Tanger Med, relevant que cette structure a produit 400.000 véhicules, ouvrant la voie à Peugeot, désormais intégré à Stellantis. D’ailleurs, la Peugeot 208 a pris forme dans l’usine de Kénitra, d’une capacité de 200.000 véhicules qui sera doublée grâce à un investissement de 300 millions d’euros, conclut la revue spécialisée.