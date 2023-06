Hôpitaux publics: un rendez-vous sur trois pris sur la plateforme Mawiidi

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a indiqué que les rendez-vous accordés à travers cette plateforme numérique constituent 34% du nombre total. De plus a-t-il ajouté, le délai d’attente pour un rendez-vous d’examen «scanner» correspond à une durée de 52 jours, sachant que cette moyenne est plus basse que celle enregistrée au niveau mondial.

S’agissant de la mise en place du chantier de la protection sociale, le ministre a salué l’arsenal juridique relatif à la couverture médicale, notant que le transfert des bénéficiaires du système “RAMED” vers le système d’assurance maladie obligatoire avait connu une perturbation qui sera bientôt surmontée, et qu’il s’agit d’une phase transitoire et temporaire.

D’autre part, le ministre a affirmé qu’il existe un suivi de l’offre sanitaire. Il a ainsi mis en avant les grands efforts qui ont été consentis, notamment dans le cadre de la pandémie, à travers l’ajout d’environ 22.000 lits et l’augmentation du nombre de lits de réanimation pour passer de 684 à 5.260.

Un grand effort est donc fourni en vue de renforcer l’attractivité, sachant que 80 % des investissements dans le secteur de la santé sont alloués au secteur public. Reste à résoudre la contrainte liée aux ressources humaines et qui entrave la compatibilité entre les investissements, les infrastructures et le travail.