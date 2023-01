Santé, emploi, investissement… le gouvernement met en place ses réformes

Le gouvernement, adossé à une majorité resserrée, solide et cohérente, travaille. Certes discrètement mais aussi sûrement que le résultat de son action devient chaque jour plus tangible. Investi en pleine crise sanitaire, il a démarré son premier exercice en faisant preuve d’acrobaties budgétaires, avant de devoir faire face aux effets d’un conflit armé si loin mais dont les retombées sur le vécu des citoyens sont si réelles. Et pour ne rien arranger, l’Exécutif devait également faire preuve d’ingéniosité budgétaire pour juguler les effets d’un déficit hydrique que le Maroc n’a pas connu durant ces quarante dernières années. Situation difficile certes, et à tous les niveaux, mais cela n’a pas empêché l’équipe Akhannouch de travailler, d’innover et d’initier les réformes promises. C’est donc avec un gouvernement désormais prêt à faire face à toutes les situations que le Maroc entame la nouvelle année. L’équipe aux commandes aura, en effet, tout vu, tout tâté et tout expérimenté.

Les effets d’une année de construction et de réajustement de politiques publiques ne tarderont pas à se faire sentir. Le réaménagement de l’environnement de l’investissement, avec l’adoption de la nouvelle charte, produira sans doute ses effets très rapidement. La généralisation de l’AMO est déjà une réalité, le système sera perfectionné à mesure que les autres piliers de la réforme de la santé seront mis en place. Le système des aides sociales sera parachevé avant la fin de l’année. L’environnement de l’emploi et la législation du travail seront également renforcés… Bref, que du concret !