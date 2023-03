Révision de la Moudawana : Akhannouch appelle les femmes du RNI à soumettre leurs propositions

Ces propositions et recommandations seront compilées dans un Livre blanc qui sera remis avant la fin du mois de juin aux instances du parti, a annoncé le chef du gouvernement et président du RNI, ce samedi à Marrakech, lors de la deuxième édition du Sommet de la Femme Rniste.

Intervenant à la conférence d’ouverture de cet événement, Aziz Akhannouch a souligné que le gouvernement accorde une grande importance à la question de l’autonomisation de la femme conformément aux Objectifs du développement durable (ODD) et aux orientations du Nouveau modèle de développement (NMD).

«Nous nous attelons à mettre en œuvre une politique publique intégrée et complémentaire dans le cadre du Plan gouvernemental de l’égalité, visant à lutter contre toutes les formes de discrimination et violence à l’égard des femmes et garantir leurs droits économiques», a-t-il ajouté.

Le président du parti de la colombe n’a pas manqué de relever dans ce sens que «le règne de S.M. le Roi Mohammed VI se distingue par un engagement sans faille en faveur de la promotion des droits de l’Homme et leur consécration et des ambitions audacieuses et sages pour l’élargissement du champ des libertés».

Aziz Akhannouch a mis l’accent sur l’intérêt particulier qu’accorde S.M. le Roi Mohammed VI à la question des droits de la femme couronnée par l’adoption de la Moudawana en 2004, qui représentait alors «une révolution douce en comparaison avec d’autres législations dans notre environnement arabo-musulman».

Évoquant l’initiative royale appelant à la révision de la Moudawana, Akhannouch s’est félicité de l’interaction positive avec cette initiative, à travers les débats lancés par la Fédération nationale des femmes Rnistes dans le cadre de ses congrès régionaux, en vue d’élaborer une vision claire et objective de l’approche du parti et ses positions à l’égard de la révision de ce Code.

Il a appelé, dans cette optique, à la publication d’un Livre blanc comportant en plus des recommandations des débats relatifs à la nouvelle version de la Moudawana, les propositions susceptibles de l’actualisation légale de l’arsenal juridique relatif aux femmes et l’intégration de l’approche genre dans les différentes politiques publiques.

Ce document, après son adoption par le bureau politique du parti, représentera «l’offre politique du parti et le fondement de ses plaidoiries en ce qui concerne la question de la femme», a-t-il conclu.

De son côté, la présidente de la Fédération nationale des femmes du RNI, Amina Benkhadra, a rappelé que le RNI a mis les questions de la femme au cœur de ses préoccupations, ce qui a contribué à l’émergence de compétences féminines aux niveaux local et national.

Dans ce contexte, Benkhadra a mis l’accent sur l’importance des organisations parallèles du parti, dont les organisations féminines et de jeunesse du RNI, relevant que la Fédération nationale des femmes Rnistes est le «fruit d’actions et dynamiques soutenues».

«Toutes les composantes du parti sont à l’écoute du citoyen en vue de relever tous les défis et réaliser le développement global escompté», a-t-elle ajouté.

Pour rappel, «l’autonomisation de la femme, véritable levier de développement» est le thème de la 2e édition du Sommet de la Femme Rniste. Outre Aziz Akhannouch, l’événement a été rehaussé par la participation de plusieurs membres du gouvernement, de la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, en plus de parlementaires et de militants du parti, d’invités de marque et de représentants de partis politiques européens.