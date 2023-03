Registre social unifié : Akhannouch appelle à accélérer la cadence

Le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, ce mardi 7 mars à Rabat, une réunion ministérielle consacrée au suivi de la mise en œuvre des chantiers du Registre national de la population (RNP) et du Registre social unifié (RSU).

Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces deux Registres, considérés comme des leviers essentiels du chantier royal de la protection sociale, souligne un communiqué du département du chef du gouvernement.

Aziz Akhannouch a appelé à cette occasion l’ensemble des intervenants à poursuivre la mobilisation pour accélérer la cadence de mise en œuvre des différentes composantes du chantier du Registre social unifié et à capitaliser sur les résultats positifs enregistrés jusqu’à présent.

Le chef du gouvernement a également appelé à encourager la population ciblée à s’inscrire au RSU, afin de pouvoir bénéficier avant la fin de l’année en cours de certaines prestations sociales, notamment les allocations familiales.

Ont pris part à cette réunion le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ainsi que le directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik.