Recensement de la population : le HCP mobilise près de 17 MDH pour une vaste campagne de communication

Le prochain Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2024), 7ème depuis l’indépendance du Maroc, sera réalisé en septembre 2024, en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations Unies consistant à réaliser le recensement de la population au moins une fois tous les dix ans.

Alors que les aspects techniques et organisationnelles du recensement sont déjà bien avancés, le HCP s’apprête à lancer une vaste campagne de communication, afin «d’optimiser I’adhésion et la collaboration de I’ensemble de la population».

Le HCP vient d’ailleurs de lancer un appel d’offres international, pour la conception et la mise en œuvre d’une campagne de communication 360° pour la promotion du Recensement Général de la Population et de I’Habitat (RGPH) 2024. Reparti en deux lots (off-line et digital), le marché est estimé à plus de 16,7 millions de dirhams.

L’objectif de la campagne selon le HCP consiste à maximiser la compréhension de l’utilité du recensement et renforcer l’engagement et la participation de la population au processus de collecte d’information, en mettant en place une communication à la fois informative, incitative et innovante.

Pour cela, la campagne de communication devrait être déployée de manière intégrée, à la fois en off-line et en digital, assurant ainsi une portée maximale touchant l’ensemble de la population dans sa diversité géographique, démographique et culturelle.

Le HCP souligne par ailleurs que cette campagne intervient dans un contexte marqué par, d’une part, la succession de plusieurs crises dont la pandémie de la COVID-l9, I’inflation économique, la sécheresse et le séisme d’Al Haouz, et d’autre part, la mise en œuvre par le gouvernement de plusieurs campagnes de communication sur son programme d’aide social.

Dans ce contexte, indique le HCP, «il devient donc crucial d’atténuer les effets de ce contexte difficile sur le vécu des ménages et de distinguer la campagne de communication RGPH 2024 des actions gouvernementales afin d’optimiser la réponse de la population aux sollicitations des agents recenseurs», indique le HCP.