«Qualité de vie», le point fort du Maroc

Selon le baromètre réalisé par l’Institut royal des études stratégiques (IRES), les observateurs internationaux ont noté une forte amélioration dans l’ensemble des variables des dimensions qui relèvent du «niveau de développement» et de la «qualité institutionnelle» depuis 2015. Les principaux points forts du Royaume sont la qualité de vie, et tout ce qui s’y rapporte comme les loisirs et les distractions, l’environnement naturel, le style de vie attractif et la sécurité, mais aussi, et dans une moindre mesure, le respect de l’autorité et l’efficacité du gouvernement ainsi que le succès sportif. Pour le revers de la médaille, les plus grandes insuffisances relevées se concentrent toujours dans la perception de tout ce qui est lié à la technologie avancée, à la qualité du système éducatif et à la population jugée pas assez aimable et sympathique.