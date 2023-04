Programme Cleantech: 30 projets à haut potentiel d’innovation en course

Le ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable a lancé, jeudi à Rabat, un appel à projets, en vue d’accompagner le développement de 30 projets verts au titre de l’année 2023.

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme d’appui à l’Innovation dans les Technologies Propres et les Emplois Verts au Maroc (Cleantech Maroc), cet appel à projets, qui prend fin le 30 avril 2023, est adressé aux auto-entrepreneurs, porteurs de projets, startups et très petites entreprises, ayant des projets dans des domaines innovants, indique le ministère dans un communiqué.

Il s’agit notamment des domaines en relation avec la valorisation des déchets, l’utilisation rationnelle de l’eau, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ainsi que les bâtiments verts, précise le communiqué.

Cette initiative a pour objet d’accompagner le développement de ces projets verts, à travers plusieurs sessions de formation et de primer les projets les plus innovants dans les cinq catégories précitées, explique la même source, soulignant que “le programme prévoit également un Prix dédié à la femme entrepreneure”.

Le programme “Cleantech Maroc” est une déclinaison nationale du Programme mondial (Global Cleantech Innovation Program), mis en place par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et l’Organisation des nations unies pour le développement industriel (ONUDI), en vue de promouvoir l’innovation dans les technologies propres et de l’entreprenariat vert, explique le ministère.

Lors de la 1ère phase, le Programme a permis de financer 28 startups innovantes avec un montant global d’environ 4.400.000 dirhams et de former plus de 120 entrepreneurs dans les domaines des technologies propres, a-t-il ajouté.

Tout au long de ses différentes compétitions, le programme a permis de révéler le grand potentiel des jeunes entrepreneurs marocains en matière d’innovation et de créativité, et de mettre en relation plusieurs de ses lauréats avec des partenaires internationaux pour le développement et la commercialisation de leurs solutions au niveau international, rappelle le ministère.

Les porteurs de projets intéressés sont ainsi invités à renseigner le formulaire sur le site web du ministère (www.mtedd.gov.ma) ou sur le site: www.tanmia.ma.