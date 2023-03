Prix «Lalla AL Moutaaouina» : 31 coopératives consacrées

Le prix finance les coopératives féminines les plus innovantes, soutient l’approche genre dans le travail coopératif et met en avant le rôle des coopératives dans l’autonomisation économique des femmes.

Trente et une coopératives féminines ont remporté ce lundi à Rabat, le Prix national «Lalla AL Moutaaouina» qui consacre la meilleure idée pour le développement d’un projet coopératif féminin.

Ce prix, organisé par le ministère du Tourisme de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire et l’Office de Développement de la Coopération (ODCO), finance d’une part les coopératives féminines les plus innovantes et soutient aussi l’approche genre dans le travail coopératif. Il met surtout en avant le rôle des coopératives dans l’autonomisation économique des femmes. Pour le financement, le ministère et l’ODCO mobilisent des partenaires du secteur privé, des conseils régionaux, ainsi que des partenaires internationaux. La valeur du prix s’élève à 50.000 dirhams pour chaque coopérative gagnante.

Lors de la cérémonie de remise des prix, il a été procédé au lancement d’un programme ciblé et innovant de renforcement des compétences des coopératives féminines au profit des présidentes et gestionnaires en partenariat avec l’Académie Canadienne pour la Formation et le Conseil. Plus de 431 coopérantes ont pu développer leurs compétences dans les domaines de leadership, de montage des projets, de commercialisation et de développement de partenariats, grâce à une formation de trois mois, précise le ministère dans un communiqué.