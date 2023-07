Prix de la presse parlementaire : And the winners are…

Ainsi, le Prix de mérite de la presse parlementaire, a été attribué au journaliste Mohamed Chaoui, du quotidien “L’Économiste”, alors que le Prix de la presse écrite a été décerné au journaliste du magazine “Zamane”, Ghassan El Kechouri, pour son article intitulé “Pourquoi l’opposition a-t-elle disparu des constitutions du Royaume?”, tandis que le Prix de la presse électronique est revenu au journaliste Abdelhak Belachgar, du site “Alyaoum24”, pour son article baptisé “La traduction simultanée vers la langue amazighe à la Chambre des Représentants: les coulisses d’une expérience inédite”.

S’agissant de la catégorie du Prix visuel, le journaliste Abdelmjid Hallaoui de la chaine “Al Maghribia” a été primé pour son documentaire “Six décennies d’expérience parlementaire marocaine: la démocratie au service du développement et de l’intégrité territoriale”, alors que le prix de l’audio a été décerné en ex-quo à la journaliste Najma Boubel de la “Radio Amazighe” pour son émission “Un épisode introductif au Parlement marocain à travers sa participation au Salon international du livre” et au journaliste Jamal Belehssen de la même radio pour son émission “Bilan des 100 premiers jours du gouvernement et quel rôle pour le Parlement dans le contrôle de l’action gouvernementale?”.

Quand au Prix de la photographie, il a été attribué au journaliste Rachid Tniouni du magazine hebdomadaire “TelQuel”.

Dans une allocution de circonstance, Talbi El Alami s’est félicité du nombre de participants lors cette édition, relevant que cette participation exceptionnelle par rapport aux deux précédentes éditions reflète l’intérêt grandissant accordé par les médias nationaux à l’action parlementaire et constitue une concrétisation de l’importance accordée par la Chambre des Représentants au développement de la presse nationale, qu’elle considère comme un véritable partenaire contribuant à l’amélioration de l’action parlementaire.

Il a affirmé que l’institution législative est ouverte à tous les acteurs du domaine médiatique, soulignant que la Chambre des Représentants a veillé à oeuvrer avec les représentants des médias nationaux pour améliorer les textes régissant le secteur de la presse et des médias.

Talbi El Alami a aussi fait savoir que le processus de mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’accréditation pour les journalistes a été lancée, en coordination entre les bureaux des deux Chambres du Parlement, notant que des sessions de formation seront organisées au profit des journalistes selon leurs besoins et souhaits. Il a également fait part de l’ouverture de la Chambre à toutes les propositions visant à faciliter le travail des journalistes et à améliorer la couverture médiatique de l’action parlementaire en général.

De son côté, le Président du jury du Prix de la presse parlementaire, le journaliste Jilali Benhalima a indiqué que des critères précis ont été définis pour récompenser les œuvres journalistiques en lice, faisant savoir que les membres du jury ont particulièrement veillé à ce que ces œuvres reflètent les débats et les discussions au sein du parlement, et qu’elles soient cohérentes sur le plan professionnel et respectueuses de l’éthique journalistique.

Il a ajouté que les candidatures soumises pour le Prix de la presse parlementaire lors de cette édition étaient trois fois plus nombreuses que celles présentées lors des éditions précédentes, ce qui témoigne du rayonnement de ce prix au sein du milieu journalistique intéressé par l’action parlementaire.

Et de rappeler que le Prix de la presse parlementaire, attribué conformément à l’article 136 du règlement intérieur de la Chambre des Représentants, a pour but de récompenser les journalistes marocains ou une institution médiatique en reconnaissance de leurs efforts individuels ou collectifs en matière de développement et de promotion de l’action parlementaire, de renforcement de la participation politique et de consécration de l’État des institutions.