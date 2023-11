Prévention des risques de catastrophe : 325 projets et un investissement de 4,72 MMDH

En réponse à une question sur “la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles” à la Chambre des Conseillers, M. Laftit a expliqué que le Fonds de Lutte contre les effets des catastrophes naturelles a contribué au financement du Programme précité à hauteur d’un tiers du montant total, soulignant qu’il s’agit d’un des trois sous-programmes du Programme de gestion intégrée des risques de catastrophes naturelles et de la résilience, qui a été mis en place dans le cadre de l’approche proactive adoptée par le ministère pour surveiller, contrôler et suivre les catastrophes, au lieu de se limiter à intervenir au moment de leur survenue.



S’agissant du deuxième sous-programme, le ministre a relevé qu’il porte sur l’élaboration de mécanismes de planification stratégique et l’amélioration du cadre institutionnel pour la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles, qui a permis l’adoption de la stratégie nationale de gestion de ces risques pour la période 2020-2030.



Il a, dans ce sens, souligné que cette stratégie se veut un mécanisme clé qui a permis d’unifier la vision stratégique de tous les acteurs concernés à travers l’adoption d’une approche intégrée et participative et le renforcement des mécanismes de coordination et de bonne gouvernance entre les différentes autorités publiques, tout en développant les capacités et les moyens des établissements œuvrant dans les domaines de veille, de secours et d’intervention.



Quant au troisième sous-programme, M. Laftit a précisé qu’il vise à améliorer le processus de financement et d’assurance face aux risques liés aux catastrophes naturelles, évoquant dans ce sens la création d’un système d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles en vertu de la promulgation de la loi 110.14 instituant un régime de couverture des conséquences d’évènements catastrophiques.



Ce système instaure une double modalité d’indemnisation, combinant un régime d’assurance au bénéfice des victimes disposant de contractes d’assurance, et un autre régime de solidarité au profit des personnes non couvertes, dont l’indemnisation est assurée par le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques, a-t-il ajouté.