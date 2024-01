Plus de 21.000 foyers bénéficient de l’aide sociale à Oujda-Angad

Quelque 21.500 ménages issus de la préfecture d’Oujda-Angad, soit plus de 66.000 personnes répondant au seuil d’éligibilité requis du Registre social unifié (RSU), ont bénéficié de la première tranche de l’aide sociale directe.

Les bénéficiaires, qui représentent 9% de la totalité des familles cibles inscrites au RSU, ont reçu un soutien financier d’au moins 500 dirhams, un montant qui varie en fonction de leur composition et la situation de leurs membres.

Ainsi, une forte affluence de la part des habitants d’Oujda-Angad a été constatée dans les bureaux administratifs pour s’inscrire au Registre national de la population (RNP) et au RSU, et ce, afin de bénéficier de l’aide sociale directe, un programme qui prévoit plusieurs mesures de soutien comme des allocations familiales ou des aides spécifiques pour les orphelins et les enfants handicapés.

De même, le monde rural n’est pas en reste de cette dynamique, puisqu’une batterie de mesures a été mise en place pour accueillir et accompagner les bénéficiaires, dont les demandes et les appels à l’aide financière ne cessent d’affluer depuis le lancement de ce programme.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service de la Protection sociale à la préfecture d’Oujda-Angad, Abdelaziz Hamas, a souligné que 297.000 personnes ont été enregistrées au Registre national de la population (RNP), soit 45% de la totalité de la population de la préfecture.

S’agissant du RSU, le responsable a fait état d’environ 61.000 ménages qui sont concernés par ce régime, soit près de 241.000 individus, notant que des moyens logistiques et techniques ont été mis en place pour que cette opération puisse se dérouler dans de bonnes conditions.

De leur côté, des bénéficiaires concernés se sont félicités de l’accueil au niveau des services administratifs de la ville, formant le vœu que ces aides soient un moyen de soulager leurs difficultés et améliorer leurs conditions de vie.

À noter que le versement de la première tranche de l’aide sociale directe aux familles en situation de précarité, qui a débuté fin décembre 2023, se poursuit avec une grande dynamique dans l’ensemble des régions du Royaume et concerne environ un million de familles, soit près de 3,5 millions de Marocains, répondant au seuil d’éligibilité requis du RSU.

Le programme d’aide sociale directe intervient en exécution des Hautes directives royales visant à asseoir un système solide qui assure la protection sociale à de larges franges de citoyens.

Mobilisant un budget annuel qui passera de 25 milliards de dirhams (MMDH) en 2024 à 29 MMDH en 2026, ce programme va contribuer notamment à la mise en œuvre du revenu de dignité pour les personnes âgées, des allocations familiales à tous les ménages et du soutien à vie aux personnes en situation de handicap.