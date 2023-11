Pré-COP28: Leila Benali appelle à Abu Dhabi à une accélération des mesures d’adaptation

Intervenant lors de la séance consacrée à l’adaptation, Mme Benali a souligné, à cet égard, que le Cadre de l’Objectif Global d’Adaptation doit contenir des cibles sectorielles quantifiées spécifiques accompagnées d’indicateurs mesurables qui correspondent au besoin urgent d’action et de soutien, tout en facilitant l’intégration du financement de l’adaptation, indique dans un communiqué le ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable.

La ministre, qui présidait la délégation marocaine, a également mis l’accent sur l’impératif de la reconnaissance, dans le résultat du Bilan Mondial sur l’adaptation, de l’écart entre l’évaluation des besoins et les financements reçus pour l’adaptation, y compris ses sources.

La Pré-COP28 se tient dans le cadre des préparatifs de la 28ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Climat-COP28, qui aura lieu à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023, et représente la dernière étape de consultations multilatérales, indique la même source.

Elle constitue une plate-forme essentielle permettant aux ministres de rapprocher leurs points de vues sur les résultats attendus à la COP28, en capitalisant sur les consultations ministérielles tenues auparavant, dont le Dialogue de Petersbourg sur le climat, organisé à Berlin, la 7ème Conférence Ministérielle sur l’Action Climatique (MoCA) qui a eu lieu à Bruxelles, le Sommet Climatique de l’Afrique tenu à Nairobi ainsi que les réunions de l’Assemblée Générale des Nations Unies (UNCA) tenues à New York, souligne-t-on.

Cette réunion, qui a vu la participation d’une cinquantaine de ministres représentant les différents groupes de négociations, s’est déroulée sous forme de tables rondes plénières et des travaux de groupes pour échanger de manière informelle sur plusieurs sujets, notamment l’adaptation et l’atténuation, particulièrement l’accélération de la transition énergétique, les moyens de mise en œuvre, dont la transformation de la finance climatique, l’opérationnalisation du Fonds des Pertes et dommages ainsi que le Bilan Mondial des efforts climatiques collectifs.

En marge des travaux de cette réunion ministérielle préliminaire, Mme Benali s’est entretenue avec Son Excellence Sultan Al Jaber, ministre Emirati de l’Industrie et des Technologies avancées et président de la COP28, sur la coordination entre les deux pays pour aboutir à des résultats ambitieux et équitables lors de la COP28, notamment pour une transition énergétique globale et juste ainsi que sur les perspectives de coopération bilatérale, en matière de transition énergétique plus particulièrement, rapporte le communiqué.

Il est à signaler que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est un pays très engagé dans l’action mondiale pour la lutte contre le réchauffement climatique. Le Maroc a pu revoir à la hausse l’ambition de sa Contribution Déterminée au niveau National au titre de l’Accord de Paris, déjà alignée avec l’objectif de 1.5°C de l’Accord de Paris, pour atteindre un objectif de réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) de plus de 45% à l’horizon de 2030.

Au niveau régional, le Maroc a développé, grâce à une forte impulsion royale, une approche panafricaine qui place les questions environnementales et climatiques au cœur de ses programmes de coopération. Des initiatives ambitieuses visant à renforcer la résilience de l’Afrique ont été lancées, notamment les trois Commissions Climats du bassin de Congo, du Sahel et des Etats Insulaires ainsi que d’autres initiatives telles que : Triple A « Adaptation de l’Agriculture Africaine » et Triple S « Soutenabilité, Stabilité et Sécurité en Afrique » avec la République du Sénégal.