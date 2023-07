Port de Tanger : Mohamed Sadiki s’enquiert de la modernisation des circuits de commercialisation

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a effectué, lundi, une visite de terrain à la halle au poisson du port de Tanger pour s’enquérir de la modernisation des circuits de distribution et de commercialisation des produits de la pêche.

Le ministre a assisté au déroulement de la vente aux enchères digitalisée des produits de la pêche, mécanisme instauré progressivement par l’Office national des pêches (ONP) dans le cadre du déploiement de la refonte de son processus de commercialisation des produits de la mer.

La digitalisation de la vente intervient également dans un cadre plus global de généralisation de la digitalisation des processus au sein de l’ONP.

Ce nouveau mécanisme vise notamment à améliorer la valorisation des produits de la pêche, à moderniser la première vente afin de renforcer la fiabilité et la célérité des transactions commerciales, et à doter les acheteurs et le gestionnaire d’un outil de travail efficace permettant une participation à la vente garantissant l’anonymat et une gestion optimale du processus de vente.

Sur le plan pratique, l’Office a procédé à une modernisation des différents outils de travail des gestionnaires de vente en introduisant des technologies récentes afin que les acheteurs puissent surenchérir de manière fluide, anonyme et digitalisée.

Cette procédure particulière est l’une des conditions préalables pour ouvrir la voie à d’autres améliorations futures, telle que la vente à distance. La numérisation de la commercialisation des produits de la mer constitue également un axe important dans la stratégie visant à développer et moderniser le secteur de la pêche maritime.

«La modernisation des circuits de distribution et de commercialisation des produits de la pêche s’inscrit dans le cadre de la stratégie de valorisation des chaines de valeur engagée par l’ONP, basée sur la généralisation du processus de digitalisation», a souligné M. Sadiki dans une déclaration à la presse, faisant savoir que ce processus a un impact majeur en termes de valorisation et de suivi des opérations de vente.

Le ministre a, par ailleurs, relevé que la réussite du processus de digitalisation au niveau des ports d’Agadir et de Tanger contribuera à la généralisation de cette mesure clé afin de réhabiliter les espaces concernés et contrôler le processus de commercialisation des produits de la mer dans les halles au poisson et promouvoir la sécurité sanitaire au niveau national.

Pour rappel, durant le premier semestre 2023, le volume de la production de la pêche côtière et artisanale s’est élevé à 522,8 mille tonnes pour une valeur de 4 986 MDH. En comparaison avec la même période de l’année 2022, la valeur de ces produits a enregistré une progression de 3%.