Plus de 149 000 familles de la région Fès-Meknès ont bénéficié de l’opération de “Ramadan 1444”

Initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan, un total de 149.024 familles issues des préfectures et provinces de la région de Fès Meknès ont bénéficié de l’opération de soutien alimentaire “Ramadan 1444”, contre 82.971 familles l’année précédente. L’opération concerne des familles en milieu urbain (67%) et en milieu rural (33%), selon les données de la coordination régionale de l’Entraide nationale de Fès-Meknès.

Cette initiative bénéficiera, aussi, à quelque 4.541 ménages de la préfecture de Fès, 10.338 à Ifrane, 8.135 à El Hajeb et 14.300 ménages à Moulay Yaacoub.

Elle profite aussi à 6.500 ménages à Boulemane, 11.375 à Meknès, 13.065 à Sefrou, 35.410 à Taounate et 35.360 ménages à Taza,

Chaque famille bénéficiaire de ladite opération reçoit un panier garni de 5 kg de riz, 6 litres de lait UHT, 850 grammes de thé, en plus de 10 kg de farine, 4 kg de sucre, 5 litres d’huile, 1 kg de lentilles, 1 kg de pâtes et 850 grammes de concentré de tomates. Organisée avec le soutien financier du ministère de l’Intérieur et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, cette opération nationale vise à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 390 millions de dirhams, l’opération “Ramadan 1444” se caractérise cette année par l’augmentation du nombre des bénéficiaires, qui est passé de 600.000 ménages lors de l’édition précédente à un million de ménages (près de 5 millions de personnes), établis dans 83 provinces et préfectures du Royaume.