PLF 2024 : La culture, le parent pauvre du ministère de la Culture

Pour 2024, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (MJCC) devra gérer ses différents programmes prévus, moyennant un budget d’un peu plus de 4,06 milliards de dirhams. Avec une légère augmentation de 200 millions de dirhams par comparaison à l’année 2023. C’est ce qui ressort de la présentation du projet de budget du ministère, effectué ce mardi par Mehdi Bensaid, en Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication de la première Chambre.

En termes de répartition, le département de la Culture, derrière les deux autres, n’aura droit qu’à une enveloppe d’un peu plus de 1,15 milliard de dirhams. Il est devancé par celui de la Jeunesse qui se voit octroyer un budget prévisionnel d’un peu plus de 1,33 MMDH. Quant au département de la Communication, il sera le mieux loti avec plus de 1,58 milliard de dirhams.

Outre les projets en perspective, le département de Mehdi Bensaid devra injecter quelques millions de dirhams comme apport dans plusieurs institutions qui se trouvent dans son périmètre d’action.

Ainsi, 6,5 millions de dirhams iront à l’Institut supérieur de l’audiovisuel et 3,6 millions de dirhams pour l’ISIC. Le pôle audiovisuel n’est pas en reste, puisqu’on prévoit quelque 300 MDH pour la SNRT et 65 millions de dirhams pour Soread 2M. L’agence MAP, elle, aura droit à 6,5 MDH, au moment où 5,2 millions de dirhams devront être versés dans le compte du CCM.