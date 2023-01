Perspectives 2023 : une protection sociale pour tous

Lancé par le Souverain en avril 2021, ce projet dont l’objectif est de préserver la dignité des citoyens, à commencer par les plus vulnérables, soutiendra le pouvoir d’achat des citoyens et leur assurera leur droit à la santé. Il permettra également l’intégration du secteur informel dans le tissu économique national et contribuera à une meilleure justice sociale. Ce programme a connu des avancées remarquables en 2022, à travers entre autres l’intégration des Ramedistes à l’Assurance maladie obligatoire (AMO). Une opérationnalisation qui se poursuivra en 2023 par la mise en œuvre de la généralisation des allocations familiales. Celle-ci permettra aux ménages, qui ne bénéficient pas de ces allocations, de toucher des indemnités couvrant les risques liés à l’enfance ou des indemnités forfaitaires. A partir de 2025, l’assiette des adhérents aux régimes de retraite sera élargie aux personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d’aucune pension. Ce grand chantier qui nécessitera une enveloppe de 51 milliards de dirhams, a été accompagné par une refonte totale de l’arsenal juridique et législatif lié notamment à la santé. L’année 2023 connaîtra également la refonte du système national de santé, qui conditionnera la réussite du chantier royal de la généralisation de la protection sociale.