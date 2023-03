ONDA, 4,8 MMDH pour des projets d’extension de 5 aéroports

Le Conseil d’administration de l’Office national des aéroports compte mettre les bouchées doubles dans le cadre de la poursuite des travaux au niveau des plateformes aéroportuaires de Rabat-Salé et de Tétouan, ainsi que le lancement des études architecturale et techniques pour des projets d’extension futures de cinq aéroports, à savoir les plateformes de Casablanca-Mohammed V, Marrakech-Menara, Tanger-Ibn Battouta, Agadir-Al Massira et Dakhla. Et ce, pour un budget global de 4,8 milliards de dirhams. Un ambitieux programme pour 2023 qui intervient au moment où l’exercice 2022 a été clos sur plusieurs notes positives. Dont, notamment un taux de récupération du trafic passager de 82% par comparaison à l’année 2019. C’est que, en valeur absolue, les aéroports ont accueilli pas moins de 22,5 millions de passagers au terme de l’exercice précédent.