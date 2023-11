OMTPME : Masse salariale, emplois déclarés à la CNSS, entrepreneuriat féminin… les détails du rapport dévoilés

Dans le détail, l’évolution de la masse salariale est de 38,6% dans la section d’activités de l’«hébergement et restauration», de 34,1% dans les «autres activités de services» et de 19,8% dans l’enseignement», précise la directrice exécutive de l’Observatoire, Amal Idrissi.

Pour les emplois déclarés à la CNSS en 2022, ils ont totalisé 3.800.000, soit une hausse annuelle de 8,9%, une évolution plus marquée que celle de l’année précédente, qui était de 5,4%, alors que le nombre total des entreprises déclarantes a également augmenté pour atteindre 315.453, comparé à 294.000 en 2021, soit une évolution de 7,3%.

Concernant l’entrepreneuriat féminin, elle a indiqué que le nombre des entreprises marocaines dirigées par des femmes a atteint 305.529 en 2022, tandis que 16,7% des microentreprises sont dirigées par des femmes. Cette part s’élève à 12,7% pour les GE et à 12,3% pour les TPE.

Et de souligner que l’entrepreneuriat féminin progresse dans la plupart des régions, mais à des niveaux différenciés et elle régresse dans certaines régions (Drâa-Tafilalet (-2,4%) et les régions du Sud (-22,6%)).

S’agissant des sources de financement, elle a précisé que la part du crédit bancaire dans la dette financière des entreprises est de 99,5% à fin 2021, marquant une diminution de 0,4 point par rapport à l’année précédente, faisant remarquer que les fonds propres représentent la principale source de financement pour les petites entreprises, les microentreprises et les grandes entreprises, tandis que les fonds propres sont la deuxième source de financement des TPE (28,3%).

Ce rapport dresse également un diagnostic de l’évolution de la situation démographique, économique et financière des entreprises dans un contexte marqué par des crises successives liées notamment au Covid-19 et à la guerre en Ukraine.

Cette quatrième édition a été enrichie par de nouvelles analyses sur l’emploi et les salaires en fonction du genre et sur l’accès des entreprises au financement bancaire par genre de leurs dirigeants.

Le rapport présente également un bilan d’étape du plan stratégique 2021-2023 de l’Observatoire qui met en exergue le développement de ses capacités et son expertise pour améliorer ses études et analyses tout en explorant de nouvelles problématiques liées au tissu productif national.

Par ailleurs, l’OMTPME a répondu aux sollicitations de plusieurs institutions tant au niveau national qu’international, pour contribuer à des études et des projets collaboratifs concernant les TPME.