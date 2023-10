OCP-Banque mondiale: des engrais pour couvrir 10 millions d’hectares en Afrique de l’Ouest

La Banque mondiale (BM) et le Groupe OCP ont annoncé aujourd’hui un partenariat qui devrait changer la donne pour soutenir les agriculteurs d’Afrique de l’Ouest et du Sahel.

Dans le cadre des assemblées annuelles de la BM et du FMI à Marrakech, le président-directeur général du Groupe OCP, Mostafa Terrab et le vice-président de la BM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana ont signé un protocole d’accord pour favoriser la coopération et des programmes en faveur de 5 millions d’agriculteurs au Bénin, en Guinée, au Mali et au Togo – couvrant une superficie de 10 millions d’hectares.

«Ces projets constituent une étape importante pour libérer le potentiel de l’Afrique en matière de sécurité alimentaire mondiale» a déclaré M. Terrab. «L’objectif est de promouvoir une transition agricole juste et durable en élargissant l’accès des agriculteurs d’Afrique de l’Ouest à des engrais spécialement conçus pour nourrir le sol et améliorer les rendements agricoles, ce qui permettra d’accroître les sources de revenus des agriculteurs, contribuant ainsi au développement et à la prospérité de l’Afrique».

Ce partenariat est essentiel pour aider à atteindre les engagements pris par les ministres de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire des pays membres de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dans la Déclaration de Lomé approuvée en mai 2023.

«Nos deux institutions croient à la nécessité d’accélérer les réformes et les investissements pour une agriculture résiliente, promouvant le développement durable et la création d’emplois. Ce partenariat entre les deux institutions permet de traduire la déclaration de Lomé en actes, » souligne Ousmane Diagana .

Ce partenariat cible cinq domaines de coopération majeurs, entre autres, l’amélioration de la santé et de la fertilité des sols grâce à une analyse de la cartographie numérique des sols, et des engrais adaptés, l’établissement de Centres de technologie agricole et de services pour former et soutenir les petits agriculteurs, et le soutien à l’établissement d’un Centre régional pour la santé des sols et la gestion de la fertilité en Afrique de l’Ouest, au sein de l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA).

Avec ce partenariat, les deux institutions réaffirment leur engagement en faveur des Objectifs de Développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l’ODD n°2 sur la faim et la sécurité alimentaire et l’ODD n°13 sur le changement climatique.