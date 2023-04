Nouvelle baisse du prix du diesel, l’essence reste inchangé

Le prix au litre du diesel a connu une baisse d’environ 65 centimes par litre, ce samedi 1er avril, contrairement au prix de l’essence qui n’a pas connu de changement jusqu’à présent.

D’après les données recueillies auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service au Maroc (FNPCGS), le prix du litre de gazole a reculé de 68 centimes chez Vivo Energy et TotalEnergies, de 64 centimes chez Ola Energy et de 65 centimes chez Afriquia et Winxo. Les prix affichés ce matin dans les stations à Casablanca sont de 11,97 dirhams chez Afriquia et Shell, 12,01 dirhams chez Ola Energy, et de 12,13 dirhams dans les stations Winxo.

Quant au prix du litre d’essence sans-plomb affiché ce jour dans la métropole, il est maintenu à 14,29 dirhams chez Afriquia, 14,35 dirhams chez Ola Energy, 14,37 dirhams dans les stations-service Winxo et 14,39 dirhams chez TotalEnergies et Shell.

Pour rappel, à cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume sera logiquement plus élevé, avec des écarts variables selon la distance.

Le porte-parole du gouvernement Mustapha Baïtas avait annoncé, le jeudi 2 février, le lancement de la 9ème vague d’aides exceptionnelles aux professionnels du transport routier, dans l’objectif de préserver le pouvoir d’achat des ménages. À ce jour, les aides directes mobilisées au cours de cette opération ont atteint 4,2 milliards de dirhams.