Nouveau Projet de Recherche à Meknès : La Fève à l’Épreuve du Changement Climatique

Un projet de recherche sur la culture de fève et changement climatique vient d’être lancé à Meknès, à l’initiative du Centre Régional de Recherche agronomique (CRRA) de Meknès.

Le projet de recherche, intitulé “Etude phénotypique, biochimique et génomique de mutants de fève en conditions de stress abiotique et biotique pour une meilleure résilience au changement climatique”, s’inscrit dans le cadre de la coopération scientifique entre le Maroc et la Suisse.

Portée par le CRRA de Meknès relevant de l’Institut national de Recherche Agronomique (INRA), cette initiative de recherche ambitionne d’étudier des populations de mutants de fève et féverole dans le but de pallier les défis d’adaptation de cette culture aux changements climatiques.

Le projet fait partie des activités d’amélioration génétique de la fève, définies dans le Méga-projet de recherche INRA (2020-2030) “Amélioration de la productivité et valorisation des légumineuses alimentaires”.

Selon ses promoteurs, ce projet qui traitera des questions nécessitant une expertise multidisciplinaire, vient initier une première collaboration tri-institutionnelle entre l’INRA et l’Institut Agronomique et vétérinaire (IAV) Hassan II, du côté marocain, et le centre de compétence de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire, du côté suisse.

Et d’ajouter qu'”une continuité de cette collaboration est envisagée pour promouvoir une agriculture résiliente face à la pression accrue du changement climatique, à travers d’autres projets de recherche sur d’autres filières de production et d’autres thématiques”.