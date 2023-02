Nadia Fettah : « une alliance économique avec le Maroc permettrait à l’Espagne de bénéficier du point d’entrée le plus efficace sur le continent africain »

La ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, a affirmé Mercredi lors du Forum économique Maroc-Espagne organisé en marge de la Réunion de haut niveau (RHN) Maroc-Espagne, qu’une alliance économique de nouvelle génération avec le Maroc, permettrait à l’Espagne de bénéficier du point d’entrée le plus efficace pour se projeter sur le continent africain en s’appuyant sur la stabilité institutionnelle et macroéconomique du Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.