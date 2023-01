Nadia Fettah s’entretient avec l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, Puneet Talwar

La rencontre entre Nadia Fettah et Puneet Talwar a été l’occasion de passer en revue un ensemble de domaines de coopération économique et financière entre le Royaume et les États-Unis et de discuter les moyens de renforcer davantage cette coopération, souligne un communiqué du ministère.

Rencontre de Madame Nadia FETTAH, Ministre de l'Economie et des Finances avec M. Puneet TALWAR, Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Maroc.

L’argentière du Royaume a également présenté les grandes réformes menées par le gouvernement marocain sous le leadership éclairé du Roi Mohammed VI, notamment dans les domaines de la protection sociale, de l’investissement, de la santé et de l’éducation.

Pour sa part, l’ambassadeur des États-Unis a salué la dynamique des réformes engagées par le Maroc et a exprimé sa disposition à appuyer cette dynamique.