Mohammedia : Leila Benali inspecte les infrastructures énergétiques de la ville

Au cours d’une visite de terrain, mercredi, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable s’est renseignée sur la situation des installations énergétiques de la ville et sur les conditions de sécurité et d’environnement, quelques jours après l’incident survenu dans un dépôt de gaz.

À la suite de l’incident survenu à Mohammedia, le 22 décembre dernier, qui n’a fait aucune victime et seulement quelques dégâts matériels, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable a voulu intervenir sur le terrain pour évaluer la situation des installations énergétiques de la ville, le volume des stocks de produits pétroliers, ainsi que les conditions de sécurité et d’environnement.

Accompagnée d’une importante délégation de son ministère, elle a visité le port de Mohammedia, la Société d’entreposage communautaire (CEC), les centres d’emplissage des gaz de pétrole liquéfiés et la Société marocaine de stockage (SOMAS) et s’est entretenue avec les principaux responsables sur les plans de prévention et les mesures mises en place pour réduire les risques d’incidents.

Au cours de ces entretiens, Leila Benali a insisté sur la formation des personnels, la promotion des technologies permettant de renforcer la sécurité et l’information des citoyens habitant à proximité.

« Mohammedia constitue la première étape d’une série de visites qui seront programmées à d’autres sites d’installations énergétiques et que la prévention et le respect des règles de sécurité pour assurer la protection du personnel, des riverains et de l’ensemble des citoyens sont des éléments fondamentaux pour une meilleure gestion des risques liés à ces installations», a-t-elle déclaré en conclusion de sa visite.

La ville de Mohammedia comporte de nombreuses infrastructures énergétiques comme des dépôts de stockage d’hydrocarbure et de GPL. Le port concentre une partie importante des activités de transport et de stockage des produits pétroliers liquides et gazeux.