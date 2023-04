Mohamed Sadiki veille à assurer l’équilibre entre les politiques agricole et alimentaire

La sécurité alimentaire durable pour les consommateurs, ne peut être assurée, sans garantir une sécurité économique stable aux agriculteurs. Le ministre a mis en avant l’importance de gérer les différences en matière d’objectifs entre la politique agricole, qui consiste à fixer des prix attirants pour encourager les producteurs et la politique alimentaire qui, elle, vise à garder les prix des produits alimentaires dans le niveau le plus bas pour les consommateurs.

C’est ainsi que la stratégie “Génération Green” a placé l’approche de la souveraineté alimentaire au centre de ses priorités et ce, à travers la transformation des systèmes alimentaires dans le but du renforcement de la sécurité alimentaire, se déclinant en plusieurs piliers. Il s’agit de l’investissement dans le capital humain du secteur agricole, l’adaptation permanente avec les effets du changement climatique, la baisse du coût des aliments par l’amélioration de la productivité et la modernisation des réseaux de commercialisation.

Ces piliers portent également sur la réduction du gaspillage des ressources alimentaires et renforcer la consommation durable, limiter l’effet environnemental et sanitaire, en plus d’améliorer le revenu agricole par le biais de la création des opportunités d’emploi, notamment pour les jeunes, outre l’émancipation économique de la femme rurale.