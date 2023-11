Mise en place des organes scientifiques de l’Académie du Royaume du Maroc  

L’Académie du Royaume du Maroc a procédé, jeudi à Rabat, à la mise en place de ses organes scientifiques, dans le cadre de la session d’installation de ses nouveaux membres sous sa nouvelle configuration.

Il s’agit du Conseil de coordination des travaux de l’Académie, des Commissions scientifiques spécialisées et des Commissions scientifiques des Instituts. Le Conseil de coordination des travaux de l’Académie est appuyé par trois commissions scientifiques spécialisées, à savoir la Commission du patrimoine et de la civilisation marocaine, la Commission des sciences humaines et la Commission des sciences sociales, a déclaré à la MAP le directeur exécutif de l’Académie du Royaume du Maroc, Bachir Tamer. Les Commissions scientifiques des Instituts concernent le Conseil scientifique de l’Institut Royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc, le Conseil d’orientation et de suivi de l’Instance académique supérieure de traduction et le Conseil interne de l’Institut académique des arts, a-t-il précisé.

Ainsi, Mohammed Achaari et Mohammed Essaouiri ont été investis respectivement coordinateur et vice-coordinateur de la Commission du patrimoine et de la civilisation marocaine, qui compte comme membres Ahmed Boukouss, Halima Farhat, Shamil Jeppie, Houcine Ouaggag, Mohammed Naciri, Moncef Ben Abdeljalil et Ahmed Chahlane.

Assia Bensalah Alaoui a été investie coordinatrice de la Commission des sciences humaines, dont les membres sont Moulay Ismail Alaoui, Maurice Gourdault-Montagne, Jérôme Clément, Abdelfattah Kilito, Souleymane Bachir Diagne, Abesselam Benaabdelaali, Tanella Boni, Luis Gonzalez Posada Eyzaguirre, Kevin Reinhart, Asma Lamrabet, Mohammed Noureddine Affaya, Luis Solari de la Fuente, Li Anshan, Nkosana Moyo, Aziz Esmail et Daniel Rivet.

Les membres investis de la Commission des sciences sociales, dont le coordinateur est Abdelahad Sebti, sont Henry Laurens, Mohammed Amine Benabdellah, Mohammed Sghir Janjar, Moubarak Rabii, Abdellah Laouina, Mariem Bekay, Angelika Nussberger, Hassan Rachik, Mohammed Loulichki, Alioune Sall, Susanne Schröter, José Rodríguez Elizondo, Rahma Bourqia, Fouzia Charfi, Driss Guerraoui, Susan Gilson Miller, Aomar Bom, Saadia Belmir, Elizabeth Guigou et Najia Hajjaj Hassouni.

Par ailleurs, il a été procédé à la présentation de la nouvelle loi 74-19 relative à la réorganisation de l’Académie du Royaume du Maroc (5 février 2021), qui accorde à l’Académie un rôle central dans le développement intellectuel, scientifique et culturel du pays. Cette loi inscrit les actions de l’Académie dans le cadre des normes constitutionnelles, alignant ses missions sur les objectifs des institutions publiques de l’État, tout en veillant à la préservation et à la promotion des composantes essentielles de l’identité nationale, a souligné, à ce sujet, l’ancien président du Conseil constitutionnel et membre de l’Académie du Royaume du Maroc, Mohamed Achargui. Et d’ajouter que la loi 74-19 souligne l’importance de promouvoir les valeurs et principes universels, notamment ceux en rapport avec le dialogue interculturel, en accord avec les principes fondamentaux énoncés dans la Constitution, offrant ainsi à l’Académie les moyens nécessaires pour remplir efficacement ses missions intellectuelles, scientifiques et culturelles.

Evoquant les organes scientifiques de l’Académie, M. Achargui a expliqué que la loi prévoit la création d’un secrétariat permanent pour l’Assemblée académique, en plus des commissions scientifiques.

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, mercredi, la session d’installation des nouveaux membres de l’Académie du Royaume du Maroc, à l’occasion de l’ouverture de la première session de cette prestigieuse institution sous sa nouvelle configuration. Cette session a été marquée par un Message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux membres de l’Académie du Royaume du Maroc, dont lecture a été donnée par le secrétaire perpétuel de l’Académie, M. Abdeljalil Lahjomri.