Migration illégale: 360 000 tentatives contrecarrées depuis 2017

La gouvernance migratoire au Maroc s’appuie sur une approche holistique et multidimensionnelle qui, privilégiant le respect des droits et de la dignité du migrant, se veut efficiente et proactive dans la lutte contre les réseaux mafieux et la traite des êtres humains.

Voici des données chiffrées sur les efforts d’envergure déployés par le Royaume dans le domaine de la lutte contre la migration illégale :

– Plus de 360.000 tentatives de migration illégale ont été contrecarrées depuis 2017.

– Depuis 2018, plus de 8.100 ressortissants africains ont bénéficié des retours volontaires organisés et financés par le ministère de l’Intérieur aussi bien par voie aérienne que terrestre.

– Environ 2.400 personnes retournées en 2021 et plus de 1.100 en 2020 dans le cadre des retours volontaires.

– La Marine Royale marocaine a secouru près de 15.000 personnes en mer en 2021 et 2.384 en 2022.

– 1.300 réseaux démantelés au cours des 5 dernières années.

– Arrestation 32.733 candidats à l’immigration clandestine, dont 28.146 étrangers de différentes nationalités.

– Démantèlement de 92 réseaux criminels opérant dans l’organisation d’immigration clandestine.

– Interpellation de 566 organisateurs et intermédiaires, en augmentation de plus de 36% en comparaison avec 2021, outre l’arrestation de 415 organisateurs de l’immigration illégale.

– Saisie de 832 faux documents de voyage ou pièces d’identité, de 193 embarcations, de 156 moteurs marins et de 61 véhicules utilisés dans l’organisation des opérations de migration.

– Quelque 50.000 migrants et migrantes ont régularisé leur situation grâce à l’opération exceptionnelle de régularisation de la situation des immigrés au Maroc, tenue en 2014 et en 2017.