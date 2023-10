Mezzour : l’Oriental au cœur de la nouvelle stratégie industrielle

La nouvelle stratégie Industrielle érigera en priorité absolue la promotion et le développement de la région de l’Oriental à même de s’imposer comme un modèle de puissance industrielle régionale, a souligné, vendredi à Oujda, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

S’exprimant lors de la première concertation régionale autour de la «Nouvelle Stratégie Industrielle», Mezzour a indiqué que l’Oriental a réussi à se doter d’infrastructures aux meilleurs standards internationaux, notamment le port Nador West Med, une locomotive qui jouera un rôle majeur pour l’émergence de cette région à fort potentiel.

Au cours de cette réunion, à laquelle ont pris part aussi, le Wali de la région de l’Oriental, Mouaad Jamai, le vice-président du conseil de la région, ainsi que la CGEM, la CCIS et le CRI de l’Oriental, en plus d’autres acteurs publics et privés, Mezzour a relevé que de centaines projets industriels seront lancés dans la région, notant dans ce sens que la région se dotera de 8 zones industrielles pour enclencher la dynamique industrielle de l’Oriental.

«La Souveraineté sera résolument le mot d’ordre lors de la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie industrielle» ,a tenu à préciser le ministre.

Et Mezzour d’ajouter «le ministère entend élaborer cette nouvelle stratégie dans le cadre d’une démarche participative en concertation avec les partenaires publics et privés pour assurer un développement pérenne et équilibré pour tous les secteurs industriels et toutes les régions du Royaume, et répondre aux attentes des citoyens, des entreprises et de l’ensemble des partenaires internationaux».

De son côté, Jamai a mis en avant les atouts et les opportunités d’investissements dans la région de l’Oriental, passant en revue les piliers de l’Initiative Royale pour le développement de l’Oriental, notamment stimuler l’investissement et favoriser la création de petites et moyennes entreprises par les jeunes, doter la région des équipements de base nécessaires et encourager les grands projets économiques à titre prioritaire.

La Wali de l’Oriental, qui a mis l’accent sur le renforcement des infrastructures régionales, a formé le vœu que la région de l’Oriental puisse tirer profit de la nouvelle stratégie Industrielle nationale.

Dans une déclaration à la presse, la secrétaire générale de la CGEM-Oriental, Rajaa Meftah, a indiqué que cette rencontre est une opportunité idoine pour son organisme en vue d’apporter sa contribution et être une véritable force de proposition pour l’élaboration de la nouvelle stratégie industrielle, à même d’assurer un développement durable pour l’Oriental.

Cette première concertation régionale s’inscrit dans la foulée de la vision Royale qui porte la souveraineté au premier rang des priorités de la nouvelle stratégie, en déployant des leviers stratégiques tels que la promotion du capital humain, le développement de la R&D et l’innovation, l’amélioration de la compétitivité et le développement durable.

Initiées par le ministère de tutelle, les tournées régionales sur la «Nouvelle Stratégie Industrielle» s’assignent pour objectifs d’élargir le débat avec l’ensemble des acteurs du secteur privé et formuler les propositions susceptibles d’enrichir cette stratégie .